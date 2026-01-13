RHMZ pozvao na oprez zbog poledice, tokom dana sporo otapanje snega

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pozvao je na oprez zbog poledice u Srbiji i najavio da će tokom dana biti toplije uz sporo otapanje snega.

Kako se navodi u saopštenju RHMZ, do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno i toplije, dok se u prepodnevnim časovima na severu i istoku Srbije mestimično očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se može i lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najviša temperatura od 1 stepen u plusu na istoku, do 10 stepeni na zapadu Srbije. Trenutno je u Srbiji najhladnije u