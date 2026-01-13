Loše vesti za Partizan pred Olimpijakos: Jedan Amerikanac povređen, drugi bolestan, treći ide na operaciju

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Loše vesti za Partizan pred Olimpijakos: Jedan Amerikanac povređen, drugi bolestan, treći ide na operaciju

Đoan Penjaroja, trener Partizana, potvrdio je nove loše vesti za Partizan pred meč 22. kola Evrolige, koji će crno-beli igrati u Pioniru u sredu od 19.30 protiv Olimpijakosa.

Ono što je najvažnije jeste da u timu sigurno neće biti Šejka Miltona, koji je polomio kost u ruci tokom meča ABA lige sa Studentskim centrom (66:78), kao ni Džabarija Parkera i Sterlinga Brauna. Penjaroja je otkrio da je Parker povređen, trening je napustio mnogo ranije nego ostali košarkaši Partizana, dok je Braun bolestan i uopšte se nije pojavio na treningu. „Parker neće igrati, ima problem sa, ne znam, levim ili desnim stopalom. Sterling je bolestan, neće
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Penjaroja: Parker i Braun propuštaju meč protiv Olimpijakosa

Penjaroja: Parker i Braun propuštaju meč protiv Olimpijakosa

RTS pre 55 minuta
Kamerun Pejn iskren: „Ne volim da pričam o sudijama, ali su drugačije!“

Kamerun Pejn iskren: „Ne volim da pričam o sudijama, ali su drugačije!“

Hot sport pre 20 minuta
Dilan Osetkovski pred Olimpijakos: „To je ekipa za plej-of, jedna od najboljih u Evroligi!“

Dilan Osetkovski pred Olimpijakos: „To je ekipa za plej-of, jedna od najboljih u Evroligi!“

Hot sport pre 50 minuta
Osetkovski nasmejao sve, pričao i o problemima Partizana, Penjaroji i Vezenkovu: „Volim španski stil života, Rim nije izgrađen…

Osetkovski nasmejao sve, pričao i o problemima Partizana, Penjaroji i Vezenkovu: „Volim španski stil života, Rim nije izgrađen za dan“

Nova pre 20 minuta
Optimizam ne napušta Kamerona Pejna: „I dalje je isti cilj – finale Evrolige“

Optimizam ne napušta Kamerona Pejna: „I dalje je isti cilj – finale Evrolige“

Danas pre 30 minuta
Pred novosadskim košarkašima težak zadatak u ABA 2 ligi, MZT je favorit u Skoplju

Pred novosadskim košarkašima težak zadatak u ABA 2 ligi, MZT je favorit u Skoplju

Dnevnik pre 15 minuta
Problemi za penjeroju: Gostuje Olimpijakos a Partizan bez dva bitna igrača dočekuje crveno-bele

Problemi za penjeroju: Gostuje Olimpijakos a Partizan bez dva bitna igrača dočekuje crveno-bele

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaOlimpijakosABA liga

Sport, najnovije vesti »

Posle dobrog starta sezone Cicipas ponovo razočarao pred Australijan open

Posle dobrog starta sezone Cicipas ponovo razočarao pred Australijan open

Danas pre 5 minuta
Dinar izabrao „lavove“ za Oslo, Slovenija prvo iskušenje

Dinar izabrao „lavove“ za Oslo, Slovenija prvo iskušenje

Sport klub pre 0 minuta
"Mogu da sačekam sinove na terenu!" Vladimir Stojković otvorio dušu: "I dan danas se nadam povratku tamo... Tu sam napravio…

"Mogu da sačekam sinove na terenu!" Vladimir Stojković otvorio dušu: "I dan danas se nadam povratku tamo... Tu sam napravio ime!"

Kurir pre 5 minuta
Juve naciljao beka, polaznik "La Masije" i reprezentativac Španije?

Juve naciljao beka, polaznik "La Masije" i reprezentativac Španije?

Sportske.net pre 5 minuta
Loše vesti za Partizan pred Olimpijakos: Jedan Amerikanac povređen, drugi bolestan, treći ide na operaciju

Loše vesti za Partizan pred Olimpijakos: Jedan Amerikanac povređen, drugi bolestan, treći ide na operaciju

Nova pre 10 minuta