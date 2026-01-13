Loše vesti za Partizan pred Olimpijakos: Jedan Amerikanac povređen, drugi bolestan, treći ide na operaciju

Đoan Penjaroja, trener Partizana, potvrdio je nove loše vesti za Partizan pred meč 22. kola Evrolige, koji će crno-beli igrati u Pioniru u sredu od 19.30 protiv Olimpijakosa.

Ono što je najvažnije jeste da u timu sigurno neće biti Šejka Miltona, koji je polomio kost u ruci tokom meča ABA lige sa Studentskim centrom (66:78), kao ni Džabarija Parkera i Sterlinga Brauna. Penjaroja je otkrio da je Parker povređen, trening je napustio mnogo ranije nego ostali košarkaši Partizana, dok je Braun bolestan i uopšte se nije pojavio na treningu. „Parker neće igrati, ima problem sa, ne znam, levim ili desnim stopalom. Sterling je bolestan, neće