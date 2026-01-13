Ovako nešto se u tenisu nijednom nije desilo skoro 10 godina, šok pred Australijan open

Australijski teniser crnogorskog porekla, Aleksandar Vukić, pobedio je Stefanosa Cicipasa sa 7:6(3), 7:6(5) a ovaj podatak je vrlo zanimljiv.

Vukić je prošao u drugo kolo turnira u Adelejdu (serija 250, beton) i to je uradio na način kakav nije viđen skoro 10 godina, tačnije od 2018. Pobedio je bez izgubljenog seta, a da je pritom osvojio ukupno manje poena od protivnika (84 naspram Cicipasovih 87). Ovako nešto vrlo retko se dešava u tenisu, a i kada se desi, takmi mečevi gotovo uvek budu rešeni u dva taj-brejka, kao što je to i sada bio slučaj. Poslednji, pre Cicipasa, koji je uspeo da izgubi meč bez