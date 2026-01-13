U Čačku večeras protest ispred prostorija SNS: Dođite da kažemo šta mislimo o koncertu Ane Bekute za 40.000 evra

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
U Čačku večeras protest ispred prostorija SNS: Dođite da kažemo šta mislimo o koncertu Ane Bekute za 40.000 evra

Dve neformalne grupe građana "Građani Čačka u blokadi" i "Pokretač" pozvale su građane večeras na protest zbog "bespotrebnog" trošenja para iz gradskog budžeta na koncert koji organizuje Grad povodom dočeka Nove godine po Julijanskom kalnedaru na gradskom trgu.

Protest je najavljen ispred prostorija Gradskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) u centru Čačka, sa početkom u 21.30. „Večeras se na trgu u Čačku od našeg novca organizuje besmislen i bespotreban koncert povodom dočeka Nove godine po Julijanskom kalendaru koje sve nas košta 40.000 evra. Dođite da organizatorima kažemo šta mislimo o tome“, navodi se u saopštenju aktivista „Građani Čačka u blokadi“. Neformalna i nestranačka grupa građana za pokretanje promena u
Ključne reči

ČačakBudžetSrpska napredna strankaSNSNova godina

