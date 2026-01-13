Nebenzja: Rusija će rešavati probleme vojnim putem, dok se Zelenski ne opameti

Politika pre 8 sati
Nebenzja: Rusija će rešavati probleme vojnim putem, dok se Zelenski ne opameti

Obećao je da nijedno neprijateljsko dejstvo takozvane „neonacističke klike“ u Kijevu neće ostati bez adekvatnog odgovora Moskve

Rusija će nastaviti da rešava probleme vojnim sredstvima sve dok Vladimir Zelenski ne prihvati realistične uslove za pregovore, izjavio je stalni predstavnik Ruske Federacije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja. „Dok se kijevski lider ne opameti i ne pristane na realistične uslove pregovora, mi ćemo probleme rešavati vojnim metodama“, rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN. Po njegovim rečima, uslovi mirovnih pregovora za Vladimira Zelenskog
Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiMoskvaRusijaKijevVladimir Zelenski

