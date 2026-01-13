Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

SB UN sastao se danas na zahtev Ukrajine posle masovnih ruskih vazdušnih napada u kojima je poginulo nekoliko ljudi i upotrebe rakete „orešnik”

NjUJORK – Francuska će, zajedno sa svojim evropskim partnerima, nastaviti da dugoročno podržava Ukrajinu u ostvarivanju njenog legitimnog prava na samoodbranu i u zaštiti njenog suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, izjavio je večeras stalni predstavnik Francuske pri UN Žerom Bonafont na sastanku Saveta bezbednosti. Bonafont je rekao da Francuska i njeni partneri rade na pripremi uslova za pravedan i trajan mir u Ukrajini, preneo je Ukrinform. On