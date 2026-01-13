Tramp: Amerika uvodi carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

Tramp je nekoliko puta izjavio da bi SAD mogle da intervenišu u Iranu

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Istakao je da naredba odmah stupa na snagu. „Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran odmah će plaćati carinu od 25 odsto na bilo koje svoje poslovanje koje obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama”, naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj