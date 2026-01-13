Lim se povukao u korito, ukinuta vanredna situacija u Prijepolju

Prijepolje – Na predlog Štaba za vanredne situacije, predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić doneo je odluku da se ukine vanredna situacija, koja je bila na snazi od 5. januara, na delu teritorije opštine Prijepolje zbog obilnih padavina i opasnosti od poplava.

Na sednici Štaba za vanredne situacije, nakon razmatranja izveštaja jednoglasno je zaključeno da su prestale okolnosti koje su doprinele proglašenju vanredne situacije u četiri mesne zajednice i to Prijepolju, Ivanju, Velikoj Župi i Brodarevu. Foto: A.Rovčanin Popadić je naveo da nema više bojazni od poplava i da je nivo Lima ispod 200 centimetara, što je ispod nivoa redovne odbrane od poplava, na osnovu čega je odlučeno da se ukine vanredna situacija. Reka Lim