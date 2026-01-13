Narednih nekoliko dana u Novom Sadu malo vedriji i topliji

Radio 021 pre 5 sati  |  021.rs
Narednih nekoliko dana u Novom Sadu malo vedriji i topliji

Narednih nekoliko dana će u Novom Sadu biti malo vedriji i topliji.

U sredu će biti promenljivo oblačno, uz temperaturu od -1 do 7 stepeni. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. U četvrtak takođe promenljivo oblačno, uz temperaturu koja će se kretati od 1 do 7 stepeni. Petak će takođe biti uz poneki sunčani interval ali i u plusu, jer će biti od 1 do 6 stepeni. Subota će biti tmurna, ali suva. Temperatura će biti od 0 do 4 stepena. U nedelju ponovo promenljivo oblačno ali i ponovo temperatura u minusu. Biće od - 2 do 3
Ključne reči

Novi Sad

