Skupštinski odbor za pravosuđe podržao "Mrdićeve zakone"

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Skupštinski odbor za pravosuđe podržao "Mrdićeve zakone"

Odbor Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je danas parlamentu da usvoji predloge izmena i dopuna pet pravosudnih zakona.

Predlagač izmena i dopuna je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, ujedno i predsednik tog Odbora. Skupštini je predloženo da usvoji izmene i dopune Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama. Za izvestioca Odbora na sednici parlamenta koja
