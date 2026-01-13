Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić je ocenio da su zajednički front svih društvenih aktera i referendumska atmosfera “jedina sigurna dobitna formula koja ruši režim Aleksandra Vučića”. “Svi ljudi koji su protivnici režima, moraju biti saveznici, a ne protivnici.

Opozicija i studenti su saveznici, a protivnik je jedan i on je preko puta. Ako tako postavimo stvari možemo doći do formule. Verujem da je to jedna lista i svi treba da budu svesni toga. Suština je skloniti režim i promeniti stanje u Srbiji”, naveo je Aleksić a preneo NPS. Dodao je da se u prvoj polovini godine očekuju lokalni izbori u 11 opština i da su u Knjaževcu, Sevojnu i Smederevskoj Palanci “napravljene zajedničke liste sa studentima” a da se u Kuli