Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Radio sto plus pre 3 sata
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić je ocenio da su zajednički front svih društvenih aktera i referendumska atmosfera “jedina sigurna dobitna formula koja ruši režim Aleksandra Vučića”. “Svi ljudi koji su protivnici režima, moraju biti saveznici, a ne protivnici.

Opozicija i studenti su saveznici, a protivnik je jedan i on je preko puta. Ako tako postavimo stvari možemo doći do formule. Verujem da je to jedna lista i svi treba da budu svesni toga. Suština je skloniti režim i promeniti stanje u Srbiji”, naveo je Aleksić a preneo NPS. Dodao je da se u prvoj polovini godine očekuju lokalni izbori u 11 opština i da su u Knjaževcu, Sevojnu i Smederevskoj Palanci “napravljene zajedničke liste sa studentima” a da se u Kuli
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Kako će predsednik ovog puta pobeći od kohabitacije?

Kako će predsednik ovog puta pobeći od kohabitacije?

Danas pre 1 sat
Kako je Vučić “zveckao izborima” tokom protekle godine?

Kako je Vučić “zveckao izborima” tokom protekle godine?

Danas pre 2 sata
Može li Vučić ikako pobeći ovog puta od kohabitacije?

Može li Vučić ikako pobeći ovog puta od kohabitacije?

N1 Info pre 3 sata
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Beta pre 4 sati
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Glas Zaječara pre 3 sata
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Serbian News Media pre 4 sati
Miroslav Aleksić: Opozicija i studenti su saveznici, protivnik je jedan i nalazi se preko puta

Miroslav Aleksić: Opozicija i studenti su saveznici, protivnik je jedan i nalazi se preko puta

Glas Šumadije pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićLokalni izboriIzborna listaKnjaževacIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Kraj saobraćajnom kolapsu kod Stelantisa: Počelo izmeštanje kamiona uz asistenciju policije

Kraj saobraćajnom kolapsu kod Stelantisa: Počelo izmeštanje kamiona uz asistenciju policije

RTK pre 5 minuta
Nutricionisti otkrili koji sir je najbolji za mršavljenje: Ima najviše proteina, a najmanje kalorija

Nutricionisti otkrili koji sir je najbolji za mršavljenje: Ima najviše proteina, a najmanje kalorija

Danas pre 1 minut
Ukinuta vanredna situacija u Prijepolju: Opao vodostaj reke Lim, nema više opasnosti od poplava

Ukinuta vanredna situacija u Prijepolju: Opao vodostaj reke Lim, nema više opasnosti od poplava

Blic pre 0 minuta
Ukinuta vanredna situacija u Prijepolju: Nivo reke Lim pao ispod 200 centimetara, nema više opasnoti od poplava

Ukinuta vanredna situacija u Prijepolju: Nivo reke Lim pao ispod 200 centimetara, nema više opasnoti od poplava

RINA pre 10 minuta
Direktor banke UBS se povlači, kandidat za naslednika Aleksandar Ivanović

Direktor banke UBS se povlači, kandidat za naslednika Aleksandar Ivanović

Biznis.rs pre 10 minuta