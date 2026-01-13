Dačić za RTS: Oštećeni građani iz opština u kojima je proglašena vanredna situacija imaju pravo na nadoknadu štete

RTS pre 3 sata
Potpredsednik Vlade i ministar policije Ivica Dačić, komentarišući vremenske neprilike u Srbiji, rekao je da je bilo 109 intervencija, učestvovao je 241 vatrogasac, a evakuisano je 40 ljudi. Na sednici Štaba za vanredne situacije rečeno je da 13.000 domaćinstava ima problem sa snabdevanjem električnom energijom, kaže Dačić i dodaje da je taj broj sada manji. Ističe da bi karte rizika u svim oblastima mogle da preduprede ovakve situacije kao i da svi oštećeni građani u opštinama u kojima je proglašena

Snežne padavine i problemi sa strujom, saobraćajem i vodostajem su nezaobilazne teme poslednjih desetak dana, a sudeći po prognozi, tako će biti i u narednom periodu. Jučerašnjoj sednici Štaba za vanredne situacije predsedavao je potpredsednik Vlade i ministar policije Ivica Dačić. Ministar Ivica Dačić rekao je da je, trenutno, vanredna situacija u 10 opština u Srbiji, a da se očekuje da će danas biti ukinuta u Loznici. "Mi smo izdali upozorenje usled snega i kiše,
Ivica DačićRTSLoznicaSnegvanredna situacija

