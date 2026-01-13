Vodostaji u stagnaciji, moguć porast Zapadne i Južne Morave, Lima i Ibra; ukinuta vanredna situacija u Loznici

Velike kiše su već napravile probleme i bilo je vanrednih situacija zbog Lima, Ibra i Sitnice. Hidrolog Dejan Vladiković kaže da je vodostaj reka u stagnaciji ili blagom opadanju. Prema njegovim rečima nema većih pretnji od izlivanja reka ni nakon otapanja snega. U Loznici je doneta odluka o ukidanju vanredne situacije.

Ukinuta vanredna situacija u Loznici Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka da se u ukine vanredna situacija na teritoriji Loznice. Kako javlja dopisnik RTS-a, na teren izlaze članovi komisije za procenu štete. Na sednici je odlučeno i da svi timovi za zaštitu i spasavanje na vodi budu u pripravnosti zbog najavljenih visokih temperatura i potencijalnog povećanja vodostaja Drine, Jadra i Štire. Očekuje se da tokom dana svi u Lučanima dobiju