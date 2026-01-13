Vodostaji u stagnaciji, moguć porast Zapadne i Južne Morave, Lima i Ibra

Velike kiše su već napravile probleme i bilo je vanrednih situacija zbog Lima, Ibra i Sitnice. Hidrolog Dejan Vladiković kaže da je vodostaj reka u stagnaciji ili blagom opadanju. Prema njegovim rečima nema većih pretnji od izlivanja reka ni nakon otapanja snega.

Očekuje se da tokom dana svi u Lučanima dobiju struju, bez električne energije oko 650 potrošača u Ivanjici U opštini Lučani stabilizuje se snabdevanje električnom energijom pa će u toku dana svi potrošači dobiti struju. I u ivanjičkom kraju danas znatno bolja situacija. Oko 95 odsto domaćinstava dobilo je struju. Bez električne energije još uvek je oko 650 potrošača u nekoliko mesnih zajednica. Radi se na otklanjanju kvarova i ispitivanju svih trafostanica kako bi