Nebenzja na SB UN: Rusija se nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini

RTV pre 44 minuta  |  Tanjug
Nebenzja na SB UN: Rusija se nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini

NJUJORK - Rusija se nikada nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja, na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Ukrajini, ali je upozorio da će "svaki napad ukrajinskih oružanih snaga na ruske civile naići na oštar odgovor Moskve.

"Ovde je, iznenada, Evropska komisija počela da priča o tome kako će Evropska unija u nekom trenutku morati da započne dijalog sa Rusijom. To me tera da pitam, gde ste bili ranije? Nikada se nismo isključivali iz razgovora, ali vi ste, opet, arogantno pretpostavili da do toga neće doći jer bi Rusija pretrpela strateški poraz", rekao je Nebenzja, prenosi RIA novosti. On je rekao da će Rusija rešavati probleme vojno, dok se, kako je naveo, ukrajinski predsednik
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Četvoro poginulih u napadu dronom na obodu Harkova

UKRAJINSKA KRIZA: Četvoro poginulih u napadu dronom na obodu Harkova

RTV pre 24 minuta
Nebenzja: Rusija će rešavati probleme vojnim putem, dok se Zelenski ne opameti

Nebenzja: Rusija će rešavati probleme vojnim putem, dok se Zelenski ne opameti

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNEvropska UnijaSavet bezbednostiMoskvaUkrajinaNjujorkRusijaEvropska komisijaSB UN

Svet, najnovije vesti »

Nebenzja na SB UN: Rusija se nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini

Nebenzja na SB UN: Rusija se nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini

RTV pre 44 minuta
Poljoprivrednici od jutros traktorima ponovo protestuju u Parizu

Poljoprivrednici od jutros traktorima ponovo protestuju u Parizu

RTV pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Četvoro poginulih u napadu dronom na obodu Harkova

UKRAJINSKA KRIZA: Četvoro poginulih u napadu dronom na obodu Harkova

RTV pre 24 minuta
SAD upozorile svoje državljane da odmah napuste Iran, francuske diplomate napustile Teheran

SAD upozorile svoje državljane da odmah napuste Iran, francuske diplomate napustile Teheran

RTV pre 19 minuta
(Mapa) Ovo su najopasnije tačke na svetu. Kada eskalacija krene, oni će biti prvi na udaru: Otkrivene potencijalne mete…

(Mapa) Ovo su najopasnije tačke na svetu. Kada eskalacija krene, oni će biti prvi na udaru: Otkrivene potencijalne mete neviđenog udara Amerike

Blic pre 39 minuta