Nebenzja na SB UN: Rusija se nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini

NJUJORK - Rusija se nikada nije isključivala iz razgovora sa Evropom o Ukrajini, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja, na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Ukrajini, ali je upozorio da će "svaki napad ukrajinskih oružanih snaga na ruske civile naići na oštar odgovor Moskve.

"Ovde je, iznenada, Evropska komisija počela da priča o tome kako će Evropska unija u nekom trenutku morati da započne dijalog sa Rusijom. To me tera da pitam, gde ste bili ranije? Nikada se nismo isključivali iz razgovora, ali vi ste, opet, arogantno pretpostavili da do toga neće doći jer bi Rusija pretrpela strateški poraz", rekao je Nebenzja, prenosi RIA novosti. On je rekao da će Rusija rešavati probleme vojno, dok se, kako je naveo, ukrajinski predsednik