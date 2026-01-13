Predsednik Srbije: Delegacija EP dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Predsednik Srbije: Delegacija EP dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

ABU DABI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da delegacija Evropskog parlamenta (EP) dolazi u posetu Beogradu nepozvana i dodao da će se sastajati sa važnim ljudima koji žele dobro Srbiji, a ne sa onima koji joj žele loše.

Vučić je u Abu Dabiju, na pitanje da prokomentariše pojedine optužbe da on i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić beže od sastanka sa delegacijom EP u Beogradu, odgovorio da ta delegacija nije pozvana, niti je obavestila bilo koga o poseti. ''Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se - mi ćemo 20. i nekog da dođemo u Beograd. Nisu nas pitali, nisu nas obavestili. Ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ili na proslavu Nove godine ako mi vi ne uputite makar prvi put
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijePredsednik SrbijeNova godinaAna BrnabićAbu Dabi

