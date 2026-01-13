Predsednik Srbije: Delegacija EP dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

ABU DABI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da delegacija Evropskog parlamenta (EP) dolazi u posetu Beogradu nepozvana i dodao da će se sastajati sa važnim ljudima koji žele dobro Srbiji, a ne sa onima koji joj žele loše.

Vučić je u Abu Dabiju, na pitanje da prokomentariše pojedine optužbe da on i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić beže od sastanka sa delegacijom EP u Beogradu, odgovorio da ta delegacija nije pozvana, niti je obavestila bilo koga o poseti. ''Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se - mi ćemo 20. i nekog da dođemo u Beograd. Nisu nas pitali, nisu nas obavestili. Ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ili na proslavu Nove godine ako mi vi ne uputite makar prvi put