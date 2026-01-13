SAD upozorile svoje državljane da odmah napuste Iran, francuske diplomate napustile Teheran

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON - Američke vlasti pozvale su danas građane SAD da odmah napuste Iran zbog stalnih nemira u zemlji.

"Protesti širom Irana se intenziviraju i mogli bi da postanu nasilni, što bi dovelo do hapšenja i povreda", saopštila je Virtuelna ambasada SAD u Iranu na sajtu. U saopštenju se navodi da građani SAD treba da očekuju kontinuirane prekide interneta, da planiraju alternativna sredstva komunikacije i, ako je bezbedno, da razmotre odlazak iz Irana kopnenim putem u Jermeniju ili Tursku. Ukoliko odlazak nije moguć, američke vlasti pozivaju svoje građane da pronađu
Telegraf pre 19 minuta
