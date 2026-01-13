Vučić u Abu Dabiju: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

ABU DABI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će se za dva, tri dana definitivno znati ko će biti kupac ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

Vučić je u Abu Dabiju, na komentar novinara da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a u Beogradu i pitanje ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Mađari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, odgovorio: "Ili možda i jedni i drugi, videćemo". Na pitanje da precizira ko, Vučić je kratko rekao da bi to možda mogli da budu i jedni i drugi. "Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest reći. Za dva, tri dana