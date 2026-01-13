Nakon jutarnjeg mraza stižu temperature iznad nule

Na jugu Srbije ujutru jači mraz, a na severu slab mraz.

Ujutru su moguće kratkotrajne slabe padavine na severu, najpre slab sneg, a zatim susnežica, ponegde i ledena kiša. Sredinom dana na istoku Srbije slab sneg, a u centralnim predelima je moguća kiša ponegde. U utorak nam dolazi toplija vazdušna masa sa zapada i dnevna temperatura prelazi u “plus” u većini krajeva Srbije. Vetar slab južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -14°C na jugu do -4°C na severu, a maksimalna dnevna od -1°C na jugu Srbije do