Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Serbian News Media pre 45 minuta
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković izjavila je danas da aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU i da je to jedan od razloga zbog čega predsednik Aleksandar Vučić ne želi da razgovara s delegacijom evroposlanika.

Selaković je agenciji Beta kazala da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić demonstrirao nepoznavanje procedura na kojima funkcioniše Evropski parlament, kada je odbio da se sretne s delegacijom evroparlamentaraca koji dolaze u Beograd 22. januara. „Misija evroparlamentaraca koja dolazi u Srbiju 22. januara je zvaničan instrument Evropskog parlamenta i sastav te delegacije je takav da oslikava sastav celokupnog parlamenta. Ne vidim razlog za histeriju i da se nešto
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

N1 Info pre 50 minuta
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Beta pre 46 minuta
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Danas pre 51 minuta
Vučić izjavio da se neće sastati sa delegacijom Evropskog parlamenta u Beogradu

Vučić izjavio da se neće sastati sa delegacijom Evropskog parlamenta u Beogradu

Slobodna Evropa pre 26 minuta
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Radio sto plus pre 45 minuta
Predsednik Srbije: Delegacija EP dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Predsednik Srbije: Delegacija EP dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

RTV pre 3 sata
Vučić: Delegacija EP dolazi u Beograd nepozvana, neću da se sretnem s njima

Vučić: Delegacija EP dolazi u Beograd nepozvana, neću da se sretnem s njima

Glas Zaječara pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUPredsednik SrbijeSrbija i EU

Politika, najnovije vesti »

Spirić odgovorila Lončaru: Pozivam Vas da obiđemo apoteke u kojima tvrdite da ima fiziološkog rastvora

Spirić odgovorila Lončaru: Pozivam Vas da obiđemo apoteke u kojima tvrdite da ima fiziološkog rastvora

N1 Info pre 25 minuta
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

N1 Info pre 50 minuta
Brnabić: Blokaderi iz bivše vlasti u histeriji zbog dolaska evroparlamentaraca

Brnabić: Blokaderi iz bivše vlasti u histeriji zbog dolaska evroparlamentaraca

N1 Info pre 20 minuta
Komandant NATO u poseti Kosovu

Komandant NATO u poseti Kosovu

NIN pre 1 sat
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Beta pre 46 minuta