Petrović (SRCE): „Izmene pravosudnih zakona u suprotnosti sa Ustavom i vladavinom prava“

Narodni poslanik i potpredsednik pokreta Srbija centar (SRCE), Slobodan Petrović, kritikovao je danas predložene izmene pet zakona iz oblasti pravosuđa, ocenivši da oni nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije i načelima nezavisnosti sudske vlasti.

Petrović je ukazao na to da se predložene izmene donose po hitnom postupku pod obrazloženjem da bi odlaganje moglo izazvati štetne posledice po rad državnih organa. On, međutim, smatra da su motivi drugačiji. „Nedonošenje ovih zakona ne može da ima štetne posledice za rad sudova i tužilaštva, već isključivo za pojedine funkcionere SNS-a“, izjavio je Petrović. On tvrdi da je cilj izmena „disciplinovanje pravosuđa“ kako bi se onemogućilo procesuiranje predstavnika