Vučić u Abu Dabiju istakao politički značaj AI i energije, sutra s Bin Zajedom i o NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon otvaranja Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju, istakao politički značaj veštačke inteligencije i energije koja će Srbiji biti neophodna u narednom periodu. „Danas svi vide da dolazi novo doba, da dolazi najvažnija revolucija do sada u svetu, a to je revolucija koju donosi veštačka inteligencija“, rekao je Vučić novinarima. On je dodao da Srbija, kao država, mora da napravi da birokratski okvir bude takav da podstiče