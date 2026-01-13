Barcokasu nije jasno: "Kako je Partizan poslednji u Evroligi?"

Barcokasu nije jasno: "Kako je Partizan poslednji u Evroligi?"

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je pred utakmicu 22. kola Evrolige da Partizan ima dobar tim čiji kvalitet ne pokazuje stanje na tabeli.

Košarkaši Olimpijakosa gostovaće sutra od 19.30 časova Partizanu u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu. "Ako pogledate sastav i kvalitet igrača Partizana, sigurno se pitate kako je moguće da su poslednji na tabeli. Oni su tim koji pokazuje da nije čvrst, kada se razvije situacija koja im ne odgovara. Imaju talenat, dobrog trenera. Utakmice u Beogradu su uvek posebne za Olimpijakos, ne očekujemo ništa drugačije, osim teške utakmice", rekao je Barcokas. On je
Zvezda protiv istorije: Ovaj podatak ne raduje crveno-bele pred okršaj u Milanu!h

Penjaroja: Parker i Braun neće igrati protiv Olimpijakosa

Evroliga odlučila: Ovaj trojac deli pravdu na meču Partizan – Olimpijakos!

"Pogledajte Partizan na dnu i pitate se da li je moguće": Trener Olimpijakosa o najvećem problemu crno-belih

Evroliga odredila sudijsku trojku! Evo ko će deliti pravdu na utakmici Partizana i Olimpijakosa!

Mića Berić o agoniji Partizana, ne veruje u pun Pionir: „Otaljavanje posla u Evroligi, samo jedan igrač…“ VIDEO

Trener crveno-belih iz Pireja pred meč sa Partizanom u čudu: "Kako je moguće da su poslednji na tabeli"

Fabijan Kozer završio igračku karijeru

Majkl Kerik privremeni trener Mančester junajteda

Fenerbahče produžio ugovor sa Šarunasom Jasikevičijusom

Aleksandar Sekulić još dve godine na klupi košarkaške reprezentacije Slovenije

Sertač Šanli više nije košarkaš Dubaija

