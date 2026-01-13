Đurić sa Kapetanovićem: U 2026. godini regionalna saradnja je važnija nego ikad

U 2026. godini, u kontekstu aktuelnog geopolitičkog konteksta, regionalna saradnja je važnija nego ikad, izjavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić nakon sastanka sa generalnim sekretarom Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amerom Kapetanovićem.

Đurić je na Instagramu naveo da Srbija pridaje veliki značaj radu Saveta za regionalnu saradnju i naglasio da RCC predstavlja pozitivan primer negovanja saradnje u našem delu Evrope. "Upravo zato Srbija pridaje veliki značaj radu Saveta za regionalnu saradnju, koji predstavlja pozitivan primer negovanja saradnje u našem delu Evrope i pruža značajnu platformu za zajedničko delovanje i izgradnju konstruktivnih, obostrano korisnih partnerstava, koja obuhvataju