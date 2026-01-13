Ekipe putarskih preduzeća 24 sata na terenu: Sneg i led širom Srbije, ovo je spisak najkritičnijih deonica

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza na kojima je moguće da ima snega do pet centimetara i leda, zbog magle i mogućih odrona, saopštilo je JP " Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima ima snega su kolovozi vlažni i snega ima do 5 cm na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja su: Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Valjeva, Vranja. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na