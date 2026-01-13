Nakon 100 dana, nafta stiže u Srbiju, ali OVO je sada NAJBITNIJE - oglasila se Putniković

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Nakon 100 dana, nafta stiže u Srbiju, ali OVO je sada NAJBITNIJE - oglasila se Putniković
Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je danas da je sada, kada je nafta počela da pristiže u Srbiju, veoma bitno da NIS u kontinuitetu nastavlja da dobija određene količine sirove nafte, da bi Rafinerija nafte u Pančevu kada krene mogla da radi. "Verujem da će se na osnovu procene kolika će količina nafte stizati, odrediti i koliko će se dnevno prerađivati nafte. Rafinerija može da preradi više od 8.000 tona dnevno, ali vodiće se računa o
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Rafinerija Pančevo ponovo u pogonu: Prve količine nafte posle sto dana zastoja

Rafinerija Pančevo ponovo u pogonu: Prve količine nafte posle sto dana zastoja

Vreme pre 2 sata
Ćulibrk: Moguće da je MOL od Vučića tražio da imaju iste povlastice kao i Rusi

Ćulibrk: Moguće da je MOL od Vučića tražio da imaju iste povlastice kao i Rusi

Morava info pre 1 sat
Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Biznis.rs pre 2 sata
Počeo transport iz Janafa, stižu prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Počeo transport iz Janafa, stižu prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

RTS pre 1 sat
Putniković: Važno je da sirova nafta u Srbiju stiže u kontinuitetu

Putniković: Važno je da sirova nafta u Srbiju stiže u kontinuitetu

Euronews pre 1 sat
Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanPančevoRafinerija nafteEPSMađarskanaftanaftna industrija srbijeMOLofak

Ekonomija, najnovije vesti »

Pokrenuta inicijativa za izgradnju Islamskog centra u Novom Pazaru, prema planovima najvećeg u Evropi

Pokrenuta inicijativa za izgradnju Islamskog centra u Novom Pazaru, prema planovima najvećeg u Evropi

Blic pre 7 minuta
U prošloj godini pao broj oglasa za posao za 15%

U prošloj godini pao broj oglasa za posao za 15%

Biznis i finansije pre 2 minuta
Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Telekom Srbija preuzima 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

Telekom Srbija preuzima 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

Radio sto plus pre 7 minuta
Sve manje oglasa za posao u Srbiji, ovo su najtraženija zanimanja

Sve manje oglasa za posao u Srbiji, ovo su najtraženija zanimanja

BizLife pre 2 minuta