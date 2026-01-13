Skupština Srbije sutra počinje vanredno zasedanje, na dnevnom redu 25 tačaka

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Skupština Srbije sutra počinje vanredno zasedanje, na dnevnom redu 25 tačaka
Skupština Srbije sutra počinje vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 25 tačaka među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska. Vanrednu sednicu zakazala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na zahtev 109 poslanika. Mrdić, koji je predsednik
