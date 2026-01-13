Zbog ovoga je meč Srbije i Izraela jako bitan na Evropskom prvenstvu u vaterpolu: Tiče se i Dušana Mandića!

Čitava zemlja prati vaterpolo i selekciju Srbije, koja je napravila ogroman rezultat pobedom protiv Španije u drugom kolu sa 12:11 i tako je obezbedila pet bodova za drugu fazu takmičenja.

Ipak, za Delfine nije još sve gotovo, pošto je ostao i meč sa Izraelom u grupnoj fazi. Izrael je reprezentacija koja je doživela dva veoma ubedljiva poraza u prva dva kola. Njih je Španija dobila sa 28:3, a potom su poraženi i od Holandije sa 19:11, te su tako ostali bez ikakve šanse da se plasiraju dalje. Sada Izraelce čeka meč sa Srbijom u Beogradu, u našoj Beogradskoj areni, a iako Delfini odavde bodove ne mogu da prenose... Meč jeste bitan za našu selekciju,