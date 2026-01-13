Preuzmite institucije, ubice će platiti veliku cenu! Tramp poslao nikad oštriju poruku demonstrantima u Iranu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social uputivši poruku demonstrantima u Iranu.

Foto: Tanjug Tramp je Irancima koji protestuju već više od nedelju dana poručo da nastave i da preuzmu svoje institucije. - Iranske patriote, NASTAVITE SA PROTESTIMA - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! Sačuvajte imena ubica i zlostavljača. Platiće veliku cenu. Otkazao sam sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok BEZUMNO UBISTVO PROTESTANATA NE PRESTANE. POMOĆ JE NA PUTU. MIGA!!!" (Make Iran great again). Ranije danas dva neimenovana izvora iz američkog Ministarstva