Srbija je zablistala u Beogradu, ali selektor poručuje: Nemamo prava na kiks

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović izjavio je posle pobede protiv Španije da je njegova ekipa imala mnogo bolji pristup nego na prethodnom meču protiv Holandije.

Vaterpolisti Srbije pobedili su Španiju rezultatom 12:11 u drugom kolu grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu. “Čestitao pre svega igračima na prikazanom, totalno drugačijem i pristupu energiji tokom cele utakmice. Zahvalio bih se i publici, pomogli su nam da dođemo do pobede, ne samo posle isključenja Dušana Mandića nego i tokom prvog poluvremena. Dali su nam dodatnu energiju. Dobili smo reprezentaciju Španije koja je dvostruki svetski prvak. Ova pobeda ima