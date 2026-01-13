Tramp prekinuo kontakte sa Iranom i pozvao na nastavak protesta
Vesti online pre 2 sata | Sputnikportal.rs, Vesti
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je obustavio sve kontakte sa zvaničnicima Irana dok se ne obustavi upotreba sile protiv učesnika antivladinih protesta.
„Iranski patrioti, nastavite da protestujete — preuzimajte svoje institucije! Zapamtite imena ubica i nasilnika. Platiće za to visoku cenu“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina. „Otkazao sam sve sastanke sa iranskim zvaničnicima sve dok ne prestanu besmislena ubistva demonstranata. Pomoć je već na putu. Učinimo Iran ponovo velikim“, dodao je američki predsednik.