Toplije uz otapanje snega do kraja radne sedmice

Vranje news pre 3 sata  |  Vranjenews
Vranje - Toplije vreme ove sedmice, uz uslove koji će dovesti do otapanja snega u nižim predelima, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Vranju i na jugu Srbije očekuje se u utorak jak mraz i hladnije vreme tokom jutra. U drugom delu dana biće oblačno, ali toplije. U Vranju je u u utorak u 9 ujutro izmereno minus 5 stepeni Celzijusa, dok je subjektivni osećaj hladnoće minus 6. Oblačno je i duva slab jugozapadni vetar brzine 1 metra u sekundi. Na severu i istoku zemlje moguć je sneg, dok se u ostalim krajevima lokalno očekuje kiša koja će lediti pri tlu. Najviša dnevna temperatura od 1 do 7
