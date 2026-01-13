Sjajan start godine: Karatista Zrenjanina Đorđe Salapura među najboljima na svetu

Zrenjaninski pre 3 sata
Sjajan start godine: Karatista Zrenjanina Đorđe Salapura među najboljima na svetu

Sjajan početak godine za karatistu Zrenjanina Đorđa Salapuru, koji je još jednom potvrdio da pripada samom vrhu svetskog karatea.

Na prestižnom turniru Karate1 Serije A u Tbilisiju (Gruzija) Đorđe Salapura je osvojio srebrnu medalju u kategoriji -84 kg. Put do finala bio je sve samo ne lak. Već u prvom kolu savladao je takmičara iz Turske rezultatom 7:6, zatim borbenog Iranca 3:2, a potom još jednog predstavnika Irana ubedljivo sa 8:2. U osmini finala ponovo se suočio sa iranskim rivalom i slavio rezultatom 3:2, dok je u četvrtfinalu bio bolji od takmičara iz Rusije sa 7:3. U polufinalu je
