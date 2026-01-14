Rusija pauzira razvoj širokotrupnog putničkog aviona, sredstva preusmerena na MC-21 i Tu-214

Aero.rs pre 56 minuta  |  Predrag Vučetić
Rusija pauzira razvoj širokotrupnog putničkog aviona, sredstva preusmerena na MC-21 i Tu-214

Ruska vlada je faktički obustavila dalji razvoj nacionalnog projekta širokotrupnog dugolinijskog putničkog aviona, a budžetska sredstva prvobitno namenjena tom programu preusmerila je na modernizaciju postojećih tipova MC-21-310 i Tu-214.

Kako prenosi specijalizovani ruski avio-portal RuAvia, odluka je formalizovana Vladinom uredbom br. 4093-r od 26. decembra 2025. godine, koju je potpisao premijer Mihail Mišustin. Dokument omogućava Ujedinjenoj avio-korporaciji (UAC) da neiskorišćena sredstva iz programa širokotrupnog aviona iskoristi za druge projekte, čime je pauza razvoja i zvanično institucionalizovana. Foto: UAC Press Service Prema dostupnim podacima, ukupna vrednost preraspodeljenih sredstava
