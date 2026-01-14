Svi osuđuju sraman napad na Anu Bekutu: Podrška pevačici od kolega VIDEO

Pevačica Ana Bekuta sramno je izviždana i gađana je ledenicama u Čačku tokom nastupa, a sa svih strana stižu osude ovakvog ponašanja.

Ana Bekuta pevačica sa 40 godina karijere bila izložena strašnom nasilju dok je pevala u Čačku. Ljudi su zviždali i gađali je ledenicama i pevačica je morala da zatraži zaštitu. Pevač Đorđe David oštro je osudio ovakvo ponašanje. "Doživeo sam istu stvar na nekoliko koncerata letos. Doduše, nisu me gađali, ali veoma neprijatne situacije su bile. Smatram da treba odvojiti politički stav od muzike. Ukoliko neki ljudi ne podržavaju takvu stvar, u ovom slučaju koncert,