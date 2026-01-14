Kran pao na putnički voz na Tajlandu, najmanje 22 poginulih

Beta pre 2 sata

 Najmanje 22 ljudi je poginulo danas kada je građevinski kran pao na putnički voz na severoistoku Tajlanda, saopštili su zvaničnici. 

Kran je korišćen za izgradnju brze nadzemne železnice, a on je pao na voz u pokretu na putu od Bangkoka do provincije Ubon Ratčatani, koji je iskliznuo iz šina i zapalio se, objavljeno je u gradu Nakon Ratčasima.

Navodi se da je požar pod kontrolom i da spasioci traže ljude zarobljene u vozu. 

Ministar saobraćaja Tajlanda Pifat Račakitprakan rekao je da je najmanje 22 ljudi poginulo i da je u vozu bilo 195 ljudi, kao i da je naredio istragu o nesreći. 

(Beta, 14.01.2026)

