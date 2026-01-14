Kran pao na putnički voz na Tajlandu, najmanje 22 poginulih

Najmanje 22 ljudi je poginulo danas kada je građevinski kran pao na putnički voz na severoistoku Tajlanda, saopštili su zvaničnici.

Kran je korišćen za izgradnju brze nadzemne železnice, a on je pao na voz u pokretu na putu od Bangkoka do provincije Ubon Ratčatani, koji je iskliznuo iz šina i zapalio se, objavljeno je u gradu Nakon Ratčasima.

Navodi se da je požar pod kontrolom i da spasioci traže ljude zarobljene u vozu.

Ministar saobraćaja Tajlanda Pifat Račakitprakan rekao je da je najmanje 22 ljudi poginulo i da je u vozu bilo 195 ljudi, kao i da je naredio istragu o nesreći.