Mrdićeve izmene pravosudnih zakona slabe moć Dolovac, jačaju Stefanovića, idu po hitnom postupku

Izmene seta pravosudnih zakona, koje su na današenjem skupštinskom zasedanju, slabe moć Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, a jačaju glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužioca u Beogradu Neneda Stefanovića, onako kako je vođena kampanja iz vrha vlasti.

Predložio ih je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, koji je štrakovao glađu ispred zgrade Skupštine, optužujući pre svega Dolovac i Tužilaštvo za organizovani kriminal, gde se vode postupci opasni po vrh vlasti.

Novim rešenjima predviđeno je da se Posebno javno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal svede samo na odeljenje Višeg javnog tužilaštva, tako da bi njegovog šefa postavljao Stefanović, a ne Dolovac.

Stefanović je nedavno izjavio da je to odeljenje Višeg javnog tužilaštva počelo da se naziva Posebnim tužilaštvom, prvenstveno zahvaljujući Branku Stamenkoviću, koji je bio prvi izbor Dolovac na funkciju takozvanog posebnog tužioca.

Stamenković je naročito na javnom udaru Stefanovića kao predsednik Visokog saveta tužilaštva nakon nedavnih tužilačkih izbora gde su dobro prošli kandidati Dolovac, za koju šef Višeg javnog tužilaštva kaže da je "personifikacija svih problema u tužilaštvu".

Dolovac se godinama ne oglašava uprkos velikih kriminalnih afera, zbog čega je stručna javnost redovno prozivala, ali je vlast uzalud očekivala da sada progovori i zaštiti njene ministre obuhvaćene postupcima "Nadstrešnica" i "Generalštab".

Predviđeno je i da rešenje o privremenom upućivanju tužioca u drugo tužilaštvo ne bi donosila Dolovac, koju vlast napada da je tako razmeštala svoje ljude, već se to pravo seli na Visoki savet tužilaštva.

Uvela bi se i obaveza Vrhovnog javnog tužilaštva da za poslove međunurodne saradnje, kakvi su sporazumi sa tužilaštvima drugih zemalja, traži odobrenje Ministarstva pravde.

Slabi se i samostalnost tužilaca. O prigovorima tužioca na posebna uputstva njegovog starešine za rad u nekom predmetu ne bi odlučivala Komisija već glavni tužilac neposrednog višeg tužilaštva.

Kod promena u sudstvu, previđeno je da se iz nadležnosti Trećeg osnovnog suda izuzme Novi Beograd, koji bi pripao novoformiranom Četvrtom osnovnom sudu, tako da bi mu ostao Zemun i Surčin. To prati i formiranje Četvrtog osnovnog tužilaštva.

Mrdić to pravda konstatacijom da je Treći osnovi sud već preopterećen predmetima i predviđanjem da će opština Surčin postati jedno od pravosudno najopretećenih u Srbiji zbog projekta Ekspo, odosno velikog obima nove gradnje i time brojnih postupaka i sporova.

Iz istupa poslanika vlasti tokom rasprave videće se da li su, kako se može zaključiti iz predloženih rešenja, Tužilaštvo za organizovani kriminal i njen šef Mladen Nenadić ipak "preživeli", ali ih je uvek moguće "doraditi" po želi vlasti kroz amandmane.

Izmene seta pravosudnih zakona upućene su u Skupštinu na usvajanje po hitnom postupku, bez javne rasprave.