Mrdićeve izmene pravosudnih zakona slabe moć Dolovac, jačaju Stefanovića, idu po hitnom postupku

Beta pre 25 minuta

Izmene seta pravosudnih zakona, koje su na današenjem skupštinskom zasedanju, slabe moć Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, a jačaju glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužioca u Beogradu Neneda Stefanovića, onako kako je vođena kampanja iz vrha vlasti.

Predložio ih je poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, predsednik  Odbora za pravosuđe, koji je štrakovao glađu ispred zgrade Skupštine, optužujući pre svega Dolovac i Tužilaštvo za organizovani kriminal, gde se vode postupci opasni po vrh vlasti.

Novim rešenjima predviđeno je da se Posebno javno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal svede samo na odeljenje Višeg javnog tužilaštva, tako da bi njegovog šefa postavljao Stefanović, a ne Dolovac.

Stefanović je nedavno izjavio da je to odeljenje Višeg javnog tužilaštva počelo da se naziva Posebnim tužilaštvom, prvenstveno zahvaljujući Branku Stamenkoviću, koji je bio prvi izbor Dolovac na funkciju takozvanog posebnog tužioca.

Stamenković je naročito na javnom udaru Stefanovića kao predsednik Visokog saveta tužilaštva nakon nedavnih tužilačkih izbora gde su dobro prošli kandidati Dolovac, za koju šef Višeg javnog tužilaštva kaže da je "personifikacija svih problema u tužilaštvu".

Dolovac se godinama ne oglašava uprkos velikih kriminalnih afera, zbog  čega je stručna javnost redovno prozivala, ali je vlast uzalud očekivala da sada progovori i zaštiti njene ministre obuhvaćene postupcima "Nadstrešnica" i "Generalštab".

Predviđeno je i da rešenje o privremenom upućivanju tužioca u drugo tužilaštvo ne bi donosila Dolovac, koju vlast napada da je tako razmeštala svoje ljude, već se to pravo seli na Visoki savet tužilaštva.

Uvela bi se i obaveza Vrhovnog javnog tužilaštva da za poslove međunurodne saradnje, kakvi su sporazumi sa tužilaštvima drugih zemalja, traži odobrenje Ministarstva pravde.

Slabi se i samostalnost tužilaca. O prigovorima tužioca na posebna uputstva njegovog starešine za rad u nekom predmetu ne bi odlučivala Komisija već glavni tužilac neposrednog višeg tužilaštva.

Kod promena u sudstvu, previđeno je da se iz nadležnosti Trećeg osnovnog suda izuzme Novi Beograd, koji bi pripao novoformiranom Četvrtom osnovnom sudu, tako da bi mu ostao Zemun i Surčin. To prati i formiranje Četvrtog osnovnog tužilaštva.

Mrdić to pravda konstatacijom da je Treći osnovi sud već preopterećen predmetima i predviđanjem da će opština Surčin postati jedno od pravosudno najopretećenih u Srbiji zbog projekta Ekspo, odosno velikog obima nove gradnje i time brojnih postupaka i sporova.

Iz istupa poslanika vlasti tokom rasprave videće se da li su, kako se može zaključiti iz predloženih rešenja, Tužilaštvo za organizovani kriminal i njen šef  Mladen Nenadić ipak "preživeli", ali ih je uvek  moguće "doraditi" po želi vlasti kroz amandmane.

Izmene seta pravosudnih zakona upućene su u Skupštinu na usvajanje po hitnom postupku, bez javne rasprave.

(Beta, 14.01.2026)

Povezane vesti »

Skupština Srbije danas o nadležnosti sudova i tužilaštava, poslanici opozicije protiv predloga Uglješe Mrdića

Skupština Srbije danas o nadležnosti sudova i tužilaštava, poslanici opozicije protiv predloga Uglješe Mrdića

N1 Info pre 59 minuta
Danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije

Danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije

NIN pre 25 minuta
Brnabić brani "Mrdićeve zakone" o tužilaštvima: To je da građanima olakšamo pristup pravdi

Brnabić brani "Mrdićeve zakone" o tužilaštvima: To je da građanima olakšamo pristup pravdi

Radio 021 pre 5 minuta
Brnabić brani Mrdićeve zakone

Brnabić brani Mrdićeve zakone

Danas pre 15 minuta
"Mrdićevi zakoni" treba da oslabe Dolovac: To odgovara vlasti zbog slučaja "Nadstrešnica" i "Generalštab"

"Mrdićevi zakoni" treba da oslabe Dolovac: To odgovara vlasti zbog slučaja "Nadstrešnica" i "Generalštab"

Radio 021 pre 20 minuta
Brnabić za RTS: Izmene zakona ne zadiru u samostalnost tužilaštva, ni u nezavisnost pravosuđa

Brnabić za RTS: Izmene zakona ne zadiru u samostalnost tužilaštva, ni u nezavisnost pravosuđa

RTS pre 19 minuta
„Moguća dva scenarija“: Odluka o Mrdićevim zakonima danas pred Skupštinom, advokati upozoravaju na potčinjavanje pravosuđa…

„Moguća dva scenarija“: Odluka o Mrdićevim zakonima danas pred Skupštinom, advokati upozoravaju na potčinjavanje pravosuđa

Nova pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Skupština Srbije danas o nadležnosti sudova i tužilaštava, poslanici opozicije protiv predloga Uglješe Mrdića

Skupština Srbije danas o nadležnosti sudova i tužilaštava, poslanici opozicije protiv predloga Uglješe Mrdića

N1 Info pre 59 minuta
Ministar Zukorlić posetio Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru

Ministar Zukorlić posetio Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru

RTV pre 25 minuta
“Važan politički signal": Šta Srbiji donosi misija Evropskog parlamenta

“Važan politički signal": Šta Srbiji donosi misija Evropskog parlamenta

NIN pre 49 minuta
Danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije

Danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije

NIN pre 25 minuta
Mrdićeve izmene pravosudnih zakona slabe moć Dolovac, jačaju Stefanovića, idu po hitnom postupku

Mrdićeve izmene pravosudnih zakona slabe moć Dolovac, jačaju Stefanovića, idu po hitnom postupku

Beta pre 25 minuta