Evo koliko bi Grenland koštao Ameriku da Danska želi da proda najveće ostrvo na svetu

Blic pre 23 minuta
Evo koliko bi Grenland koštao Ameriku da Danska želi da proda najveće ostrvo na svetu
Napori za povećanjem američkog prisustva na Arktiku uključuju i potencijalno jačanje vojnih kapaciteta na teritoriji Grenlanda Jedna od razmatranih mogućnosti uključuje formiranje sporazuma o slobodnom udruživanju sa Grenlandom Sjedinjene Američke Države možda bi morale da izdvoje 700 milijardi dolara ako bi ostvarile cilj predsednika SAD Donalda Trampa da kupi Grenland, preneo je danas američki "En-Bi-Si njuz", pozivajući se na tri izvora upoznata sa procenom
