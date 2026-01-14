(Foto) Bračni par na Pešterskoj visoravni sleteo autom u snežni nanos. Pripadnici Granične policije hitno reagovali: Odmah počela evakuacija.

Putničko vozilo sletelo je sa puta u snežni nanos pri temperaturama od -17 stepeni Policija je pravovremeno reagovala i evakuisala mladi bračni par iz vozila Na području Pešterske visoravni, u blizini sela Buđevo, pri temperaturi od -17 stepeni i u uslovima izrazito klizavog kolovoza, došlo je do sletanja putničkog motornog vozila u snežni nanos, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova. "Pripadnici Granične policije Policijskog odeljenja Sjenica
SjenicaMinistarstvo unutrašnjih poslova

