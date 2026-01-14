(Foto) „Počinjemo danas! Evropa će predati Grenland“ NATO zemlje šalju vojsku i to već sutra?! Završen ključni sastanak, stigla čudna pretnja iz Bele kuće, oglasio se i Tramp: „Izbacite ih“

Blic pre 43 minuta
(Foto) „Počinjemo danas! Evropa će predati Grenland“ NATO zemlje šalju vojsku i to već sutra?! Završen ključni sastanak…

Održan je sastanak na visokom nivou između zvaničnika SAD, Danske i Grenlanda Danska je najavila povećanje vojnog prisustva na Grenlandu kao odgovor na rastuće sigurnosne napetosti u regionu.

Sastanak na visokom nivou na kom su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, je završen nakon samo 50 minuta, javili su svetski mediji. Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen kaže da je delegacija došla u SAD nakon "niza izuzetnih komentara o Grenlandu." On navodi da je Danska definitivno „spremna i voljna da učini više“,
