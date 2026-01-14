Hitna pomoć primila neverovatan broj poziva, lekari tokom noći obavili čak 140 intervencija, najviše zbog ovoga

Tokom noći Hitna pomoć je izvršila 140 intervencija, uključujući 20 na javnim mestima.

Većina intervencija na javnim mestima bila je zbog padova na ledu. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 140 intervencija, od čega je 20 intervencija bilo na javnom mestu, rekli su u toj službi. U toku noći nije bilo nijedne saobraćajne nesreće, a intervenisalo se na javnom mestu zbog padova na ledu, i to uglavnom zbog mlađih osoba. Hitna pomoć tokom noći obavila čak 140 intervencija, najviše zbog padova na ledu obavila je u noćnoj smeni 1.750 poziva. Kako
