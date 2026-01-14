"Jako mi je žao" Seka Aleksić osudila napad na Anu Bekutu na Trgu u Čačku: "Ona se uvek sjajno ponaša i dobar je čovek" (video)…

Seka je istakla da nikada nije čula da se nekom kolegi slično dogodilo Ana Bekuta se demonstrantima u jednom trenutku obratila Seka Aleksić prokomentarisala je incident koji se dogodio na koncertu Ane Bekute koji je organizovan povodom Srpske nove godine u Čačku večeras.

Anu je nekolicina okupljenih blokadera gađala grudvama. Seka Aleksić ostala je zatečena vestima o incidentu i pružila punu podršku koleginici. - Stvarno? Zašto? Koji je razlog? Na Trgu? Ana Bekuta ima takav repertoar da sve nacije mogu da je slušaju. Sjajno se ponaša nikada u svojoj karijeri nije imala mrlje tog tipa, ne vidim razlog zašto. Ja nisam čula da je bilo ko to doživeo, jako mi je žao i jako je dobar čovek - rekla je Seka Aleksić za "Blic". Podsetimo,