"Jako mi je žao" Seka Aleksić osudila napad na Anu Bekutu na Trgu u Čačku: "Ona se uvek sjajno ponaša i dobar je čovek" (video)

Blic pre 55 minuta
"Jako mi je žao" Seka Aleksić osudila napad na Anu Bekutu na Trgu u Čačku: "Ona se uvek sjajno ponaša i dobar je čovek" (video)…

Seka je istakla da nikada nije čula da se nekom kolegi slično dogodilo Ana Bekuta se demonstrantima u jednom trenutku obratila Seka Aleksić prokomentarisala je incident koji se dogodio na koncertu Ane Bekute koji je organizovan povodom Srpske nove godine u Čačku večeras.

Anu je nekolicina okupljenih blokadera gađala grudvama. Seka Aleksić ostala je zatečena vestima o incidentu i pružila punu podršku koleginici. - Stvarno? Zašto? Koji je razlog? Na Trgu? Ana Bekuta ima takav repertoar da sve nacije mogu da je slušaju. Sjajno se ponaša nikada u svojoj karijeri nije imala mrlje tog tipa, ne vidim razlog zašto. Ja nisam čula da je bilo ko to doživeo, jako mi je žao i jako je dobar čovek - rekla je Seka Aleksić za "Blic". Podsetimo,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Jako mi je žao!" Seka Aleksić podržala Anu Bekutu nakon incidenta u Čačku: "Nisam čula da je neko to doživeo."

"Jako mi je žao!" Seka Aleksić podržala Anu Bekutu nakon incidenta u Čačku: "Nisam čula da je neko to doživeo."

Telegraf pre 20 minuta
Grupa blokadera gađala grudvama Anu Bekutu na koncertu u Čačku, ona im odgovorila: "Sram vas bilo, imate li vi majke" (video)…

Grupa blokadera gađala grudvama Anu Bekutu na koncertu u Čačku, ona im odgovorila: "Sram vas bilo, imate li vi majke" (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Seka AleksićČačakNova godinaAna Bekuta

Zabava, najnovije vesti »

"Jako mi je žao!" Seka Aleksić podržala Anu Bekutu nakon incidenta u Čačku: "Nisam čula da je neko to doživeo."

"Jako mi je žao!" Seka Aleksić podržala Anu Bekutu nakon incidenta u Čačku: "Nisam čula da je neko to doživeo."

Telegraf pre 20 minuta
Medijsko tržište Srbije u 2025 – godina “konsolidacije pod pritiskom”

Medijsko tržište Srbije u 2025 – godina “konsolidacije pod pritiskom”

Radar pre 1 sat
"Jako mi je žao" Seka Aleksić osudila napad na Anu Bekutu na Trgu u Čačku: "Ona se uvek sjajno ponaša i dobar je čovek" (video)…

"Jako mi je žao" Seka Aleksić osudila napad na Anu Bekutu na Trgu u Čačku: "Ona se uvek sjajno ponaša i dobar je čovek" (video)

Blic pre 55 minuta
Ne bacajte čepove od plastičnih flaša: Donosimo genijalne trikove kako da ih koristite u kuhinji!

Ne bacajte čepove od plastičnih flaša: Donosimo genijalne trikove kako da ih koristite u kuhinji!

Kurir pre 35 minuta
Podignuta krivična prijava zbog Snežane Đurišić: Progon nakon što je u Zagrebu otpevala "Vidovdan" - oglasila se i pevačica…

Podignuta krivična prijava zbog Snežane Đurišić: Progon nakon što je u Zagrebu otpevala "Vidovdan" - oglasila se i pevačica

Blic pre 55 minuta