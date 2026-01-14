Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se ježimo, a tek šta će biti s temperaturom...

Tokom dana dolazi do postepenog razvedravanja, sa toplijim temperaturama između 4 i 12 stepeni Celzijusa Od petka se prognozira pojačanje vetra košave, praćeno padom temperature, posebno u Timočkoj Krajini Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pojavu poledice tokom noći.

Prema najavama RHMZ u toku noći biće umereno do potpuno oblačno, u donjem Podunavlju ponegde sa slabom kišom, a na istoku Srbije sa slabim snegom ili kišom koja se može lediti Prema vremenskoj prognozi RHMZ sutra se očekuje toplije vreme. Ujutro će biti pretežno oblačno i suvo. Pre podne na jugu i zapadu, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje, samo će se u delovima Banata i u donjem Podunavlju zadržati oblačno tokom celog dana. Vetar će