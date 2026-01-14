Mladoženja (17) ukrao mladu (14), rođaci napravili haos. Njih 40 jurilo za tinejdžerom, policija sprečila ozbiljan incident u Obrenovcu

Odnosi između ove dve porodice od ranije su zategnuti Srećom, policija je stigla na vreme, te sukob nije eskalirao Zahvaljujući brzoj intervenciji policije iz Obrenovca, izbegnut je ozbiljan incident koji je mogao da preraste u krvoproliće u selu Mislođin jutros oko dva sata posle ponoći.

Prema nezvaničnim saznanjima, mladić (17) iz Mislođina, po starom običaju, ukrao je devojčicu (14) iz takozvane Muzičke kolonije u Obrenovcu, sa namerom da je oženi. Nakon što se vest brzo proširila, oko 40 ljudi se okupilo i krenulo ka Mislođinu, sa namerom da se fizički obračunaju sa mladoženjom i vrate devojčicu njenoj porodici. Prema rečima očevidaca, okupljeni su sa sobom poneli različite predmete koji su im se našli pri ruci, što je dodatno podiglo tenzije i