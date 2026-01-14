Sa 500 dolara krenuo je peške oko sveta, sad se vraća kući posle 27 godina! Ovo je jedna od najvažnijih lekcija o sreći koje je usput naučio

Karl Bušbi već 27 godina hoda oko sveta, bez ikakvog prevoznog sredstva, u jednoj od najneobičnijih i najzahtevnijih avantura modernog doba. Ovaj britanski istraživač krenuo je na put 1998. godine sa samo 500 dolara u džepu i osnovnom opremom za preživljavanje, sa ciljem koji niko pre njega nije ostvario, da neprekinutom rutom peške obiđe planetu i vrati se kući.

Bušbi je imao 29 godina kada je napustio rodni grad Hal u Engleskoj i započeo ekspediciju poznatu kao „Goliath Expedition“, koja je startovala u gradu Punta Arenas na krajnjem jugu Čilea. Njegov cilj bio je jednostavan u teoriji, ali izuzetno složen u praksi, da se vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo bez ikakve pomoći prevoza, isključivo hodanjem ili plivanjem. Kako je ispričao za CNBC Make It, tokom celog puta držao se samo dva pravila. Prvo je da ne sme da koristi