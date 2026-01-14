U NIS ulaze i Mađari i UAE? Vučić iz Abu Dabija: "Nismo daleko od rešenja, nadam se da će biti uključeni i jedni i drugi"

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Abu Dabiju da se nada da će u preuzimanje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije biti uključena, kako je rekao, oba aktera odnosno i Mađarska i UAE i izrazio uverenje da nismo daleko od postizanja rešenja.

Vučić je govoreći na panelu "Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike" u okviru samita Nedelje održivosti 2026, na pitanje dokle se stiglo u pregovorima o prodaji ruskog udela u NIS-u i da sada kruže spekulacije da su u to uključeni i Mađarska i Abu Dabi i kada možemo da očekujemo tu odluku, odgovorio: "Ne mogu da kažem apsolutno sve pre nego što pošalju svoje pismo - term sheets (sa obavezujućim bitnim elementima budućeg sporazuma) OFAK-u u SAD, ali se nadam da