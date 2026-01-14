"Upucani samo zato što su Srbi" Oglasila se Kancelarija za KiM: Napad pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na prostoru Kosova i Metohije

Kancelarija će o napadu na dvojicu Srba u Dečanima obavestiti sve međunarodne predstavnike Srpska lista zahteva da ovaj slučaj do kraja bude rasvetljen i da odgovorni budu kažnjeni Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je napad na dvojicu Srba noćas u Dečanima posledica antisrpske retorike Prištine i istakla da taj napad pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na prostoru Kosova i Metohije. Kako ističu iz Kancelarije, mučki napad na Dejana S. i