Za kuću na brdu nije bilo ostavinske rasprave, Zdravko je sada u problemu: Kako da dokaže da je mu je pokojni otac zaista predak?

Za kuću na brdu nije bilo ostavinske rasprave, Zdravko je sada u problemu: Kako da dokaže da je mu je pokojni otac zaista…

Od 1. januara 2026. godine građani u Srbiji dobili su novu mogućnost da u katastar upišu pravo na nepokretnosti i na osnovu starijih isprava, kroz postupak takozvane ciljane konvalidacije. Ova procedura uvedena je izmenama Zakona o državnom premeru i katastru i namenjena je svima koji poseduju stare ugovore, potvrde ili druga pravna dokumenta, a ranije nisu mogli da ostvare upis zbog formalnih grešaka, neusklađenih podataka ili nedostajućih identifikacija.

Jedan od najčešćih problema u praksi su razlike u ličnim podacima na starim dokumentima, ali i tehnička pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva. Upravo ovakvo pitanje stiglo je i nadležnima u RGZ: - Nepokretnost je kupio moj pokojni otac, ali ugovor nikada nije sproveden u katastru. Ostavinska rasprava nije vođena. Da li mogu da podnesem ugovor da se sprovede u korist pokojnog oca? Odgovor je da – moguće je. Aplikacija za ciljanu konvalidaciju dozvoljava da se
