Završen ključni sastanak posle samo 50 minuta: Danska jača vojno prisustvo na Genlandu, Tramp im poručio da "izbace" Kinu i Rusiju

Održan je sastanak na visokom nivou između zvaničnika SAD, Danske i Grenlanda Danska je najavila povećanje vojnog prisustva na Grenlandu kao odgovor na rastuće sigurnosne napetosti u regionu.

Sastanak na visokom nivou na kom su učestvovali američki potpredsednik SAD Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, je završen nakon samo 50 minuta, javili su svetski mediji. Paralelno sa sastankom u Washingtonu, u Kopenhagenu je trajala press konferencija na kojoj je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen najavio da će povećati vojnu prisutnost na Grenlandu. -