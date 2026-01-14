Znam ko je bliži kupovini NIS-a! Vučić posle sastanka sa šeikom: Biće kako sam rekao (video)

Znam odgovor ko je bliži kupovini NIS-a, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom u Abu Dabiju.

- Znam odgovor, ali ne mogu da pričam o tome dok oni ne pošalju to zvanično OFAK-u - rekao je Vučić i rekao da će biti kako je i ranije juče rekao. - Pažljivo slušajte šta sam rekao. Tako će biti - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da ko je bliži kupovini NIS-a, da li MOL ili Arapi. Podsetimo, Vučić je u Abu Dabiju, na komentar da je razgovarao sa predstavnicima MOL-a u Beogradu i pitanje ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Mađari ili